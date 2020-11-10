王品集團（2727）10月營收14.4億元，創同月歷史新高、年增18.03％，累計今年前10月營收123.4億、年減9.68％。展望後市，除逐漸進入餐飲旺季，王品並看好第四季餐飲發展，並金對冬季鍋物市場需求積極布局六都加速展店，「青花驕」將於11月17日在北市光復南路開出第5間門店，「和牛涮」預計年底前展店3間，插旗台中北屯、台北林森北、新北板橋，「聚北海道昆布鍋」也將在台中開出2間新型態店，營運動能維持高檔。

王品台灣事業群繳出9.3億元的成績，破同期歷史紀錄，年增率23.81％，這是王品自5月份以來，連續第6個月改寫同期新高，主要受惠中秋、國慶連假帶動聚餐意願，加上第二波「滿$200送$1,000」振興活動策略奏效，已發出近200萬張「王品振興分享券」，帶動營收成長。

另王品大陸事業群10月營收5.1億元，年增8.79％，突破疫情前水準，主要是大陸疫情趨緩、加上10月長假效應，民眾消費意願增強，餐飲市場逐漸暢旺。

秉持「從餐桌延伸到家庭、辦公桌」的發展理念，王品集團積極研發適合各種零售通路的產品，「青花驕」以「經典麻辣鍋底」進入量販龍頭，在網路掀起討論熱潮，緊急追加。「12MINI」與萊爾富獨家合作，推出兩款聯名鮮食，包含門店人氣王「特製功夫沙茶鍋」與隱藏版「義式番茄雞胸湯沙拉」，單月銷售可望突破六萬碗！在全聯超過千家門店上架的「丸子三兄弟」、「鍋底四姊妹」，以兩大暢銷品牌「石二鍋」、「聚北海道昆布鍋」四款經典鍋底，及最受消費者喜愛的芋香貢丸等三種火鍋料，標榜讓消費者它在家也能吃好鍋。

王品「Su／food」與7-11合作推出「外送店取」餐盒，主打當天現做的健康餐盒，共有4種「爐烤牛肉」、「香煎鮭魚」、「嫩烤豬里肌」與「嫩煎雞胸」等4種口味，推出一個月，迅速躍升「超商人氣聯名美食」。

延續第一波振興活動熱度，王品乘勝推出「振興五倍送 滿$200送$1,000」，11月30日前到王品集團全品牌餐廳用餐，每筆消費金額滿200元，即送10張百元面額「王品振興分享券」，將派發至「王品瘋美食APP」。下次用餐單筆消費滿500元即可折抵一張、消費滿1,000元可折抵兩張，以此類推。更加碼業界最狂「月月抽股票」，將從每月兌換名單中抽出三位幸運兒，頭獎送出王品（2727）股票一張之等值現金（以抽獎當日收盤價計），另抽出600名粉絲獲得王品集團888元抵用券，連抽三個月將送出近250萬元好禮。

「王品瘋美食APP」自2月改版上線，經過短短269天，在10月26日正式破百萬會員數，截至10月31日止，會員1,015,076位，平均日增3,704人，是餐飲業會員數最多、成長幅度最快、功能最完整、使用率最高的APP。APP結合「尋找門店」、「線上訂位」、「電子錢包」、「點數回饋」等實用功能，搭配線上活動，如：5月股東會2,200元優惠抵用券、6-9月「吃王品 領現金 抽股票」活動等，帶動會員數飛快增長。王品希望將APP成為「台灣最大的餐廳會員平台」，進一步擴大使用範圍，變成「王品生態圈」，在食、衣、住、行、育、樂、零售業…各種民生項目都能有合作夥伴，讓消費者一鍵滿足生活需求。

(工商 )