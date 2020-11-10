永裕(1323)表示，伴隨主要客戶調控庫存告段落，配合高端新品陸續投入量產，近二月營收皆有貼近3億元表現；10月營收2.93億元，月減3.21％。雖然新台幣升值持續，但在第四季產品組合優化下，營收、獲利可望優於上季。

永裕指出，國際主要經濟體面對全球疫情蔓延的嚴峻態勢，仍持續實施各項新冠肺炎防疫措施，市況仍存在諸多不確定性，惟受惠高端品業績發酵及個人、家庭清潔抗菌防疫用品的包材銷售增量，優化產品組合，上半年毛利率26.42％，EPS1.75元，年增15.13％，攀歷年同期新高。前10月營收已達27.9億元。

展望後市，永裕認為，兩岸經濟穩步增溫，後續應仍可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費商機。搭配再深化JIT生產管理，將導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備，以因應客戶即時交貨的需求，提升生產效率、降低人力成本，並提升庫存的周轉效率。

永裕浙江新廠第一期工程已順利推進中，整體規劃因應市場需求，硬體、製程往增建增設方向配置修整，預計啟用投產的時程為2021年第二季，營業面、生產端同時也為此新廠陸續加溫，積極布局。

(工商 )