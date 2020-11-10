王中平、余皓然、兒子韓靖、女兒韓菲一家四口近日錄年代《聽媽媽的話》，四人首度同台露面，兒女趁難得機會，提出不合時宜的「韓家規」，請小禎主持公道。韓菲年滿18出落得亭亭玉立，父愛噴發的王中平，私心希望女兒26歲再戀愛，平日也常藉口去學校看她，再順便送回家，讓女兒直呼這樣的愛好負擔。韓靖則抗議家中禁止小孩鎖房門，認為規定不公平，爸媽有時候也會鎖房門，小禎笑著緩頰：「爸媽他們在忙。」

王中平希望女兒26歲再戀愛，馬上被老婆余皓然酸：「當初剛認識，你就急著到我家，我24歲就生大兒子了。」余皓然支持女兒多交友，不要像媽媽當年一樣，一股腦就嫁了，王中平急忙解釋，26歲不是硬性規定，只是希望女兒在思想及各方面條件成熟後再談感情。小禎好奇問：「那26歲以前，可以接受女兒到幾壘？」王中平尷尬地回答：「會直接把男方三振出局！」

韓靖（右）、韓菲指出家規不合理之處。（年代提供）

王中平自豪地分享，平時去學校接韓菲時，可從遠遠的地方一眼認出的女兒，並穿過重重人牆直接握住韓菲的手，讓她知道爸爸來了。小禎聽了大吃一驚，建議王中平在校門口等她就好，王中平卻回答：「我怕在門口等，她會沒有心理準備。」現場眾人對於這般瘋狂的父愛，皆覺得不可思議。王中平也被爆出平時沉迷監看女兒的手機定位。若定位韓菲在附近的捷運站，就會馬上出門載她回家，就連平日坐校車，也會一直監看校車開到哪裡。

(中時 )