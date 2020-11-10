美食-KY旗下85度C的招牌海鹽咖啡，攻進韓國告捷！85度C與韓國CU超商合作開發的海鹽咖啡利樂包，9／18號韓國正式上架，售價韓幣2000元(台幣約50元)，口感尾韻帶點鹹甜的海鹽咖啡，成功擄獲韓國人的味蕾，韓國網友紛紛在社群網站上瘋狂刷一波，近期還有知名的YouTuber主動分享韓國CU超商85海鹽咖啡缺貨的奇景，10月底出貨21萬瓶，一上市超商就被搶購一空。

85度C表示，八月第一批出口韓國81,864瓶，反應不錯且大賣，10／27號收到貿易商回饋，韓國市面上已缺貨。截至10月底，已出了六個貨櫃，總共216,792瓶，目前11月韓國再度下了25萬瓶的訂單，85度C正在安排生產出貨。

過去韓國人來台灣旅遊，回去必推薦85度C海鹽咖啡，不只一些景點的門市都要把菜單海鹽咖啡寫成韓文，口耳相傳就連韓國的貿易商也找上85度C，希望能開發利樂包外銷韓國，經過半年研發，成功將招牌海鹽咖啡以利樂包的形式呈現，出口韓國。

85度C這款「攻韓」的利樂包裝海鹽咖啡，容量300ml，灰白相間的外包裝，除了85度C的Logo，下方寫著Salt Coffee，9／18號在韓國一萬四千多家的ＣＵ便利商店上架。韓國網友反應，一上市就賣到缺貨。

就連知名的Youtuber「 KT story」台韓情侶，雖然人在台灣，但也特別拍攝影片，介紹這支商品在韓國火紅的程度，並且稱它為「2020必分享的台灣美食」。不少網友在IG社群，PO出終於買到海鹽咖啡的認證照，有人連跑六間便利商店買不到，只好苦苦哀求社區超商老闆幫忙留了四瓶，才品嘗到這鹹甜口感，大讚美味。

還有韓國網友因為這支商品，把疫情後首先旅遊的地點訂為台灣，就是要親自來體驗一下台灣美食，完全顯示85度C的海鹽咖啡在韓國的超人氣。尤其現在疫情期間，外國人無法到台灣旅遊，特別懷念這種鹹甜口味的咖啡。

(中時 )