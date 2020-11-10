海外投資熱，美股當紅，證券複委託開戶9月份突破200萬戶，國內複委託零售龍頭永豐金證券總經理江偉源表示，數位服務平台優化，成功吸引一般投資人跨出海外投資的大門，美股在疫情衝擊下快速展現強勢，加上獨角獸公司IPO及新創科技匯聚吸引全球資金聚焦，成為台灣投資人投資海外股票的最愛市場，今年前9個月美股複委託交易量達2.84兆，預期複委託市場仍將持續大幅度成長。

根據券商公會統計，今年複委託成交金額已突破去年整年度表現，9月底達到2.84兆新台幣，年成長52.97％；開戶數在過去一年由1.4百萬激增至2百萬戶，年成長40.93％，已是台股開戶數的四分之一，顯示複委託日漸普及，成為國人海外多元投資管道的重要選擇。

複委託投資的標以股票商品為主流，美股前9個月成交金額達1兆9,263億元，佔複委託市場68％，其次為港股1,704億元，佔比6％；此外，固定收益投資也不容小覷，成交金額4,775億元。江偉源指出，美股為全球資本市場的領頭羊，擁有全球頂尖創新企業聚集，今年3月美國股市大跌，加上全球資金行情加持，吸引投資人進場，疫情使大眾逐漸習慣由線下轉為線上活動，複委託數位服務的優勢正好打破時差與地理限制，凸顯網路普及所帶來的便利。

在這一場複委託成長角力中，今年零售業務突破千億的券商達4家，其中永豐金證券快速成長，1至9月零售交易達1,987億元，年增率43.91％，穩居複委託零售龍頭的地位。江偉源表示，複委託數位服務平台優化，從開戶、下單、擇股，甚至一股就可以存美股，數位服務大幅降低投資美股的門檻，年輕世代的參與為市場注入新活血。

永豐金證券指出，今年海外市場熱鬧非凡，年初新冠肺炎爆發，衝擊消費及供應鏈、各國央行救市、美中科技戰持續僵持，加上美國總統大選，3月全球股市一度狂瀉也為投資人帶來買點，S＆P 500指數截至10月30日收盤已回升47.9％至3,310.11點；此外許多獨角獸公司選在今年IPO上市，如雲端數據庫、數據巨獸和遊戲引擎開發商，股價都有雙位數的成長表現，美股題材不斷投資人熱度增溫。

永豐金證券分析，萬聖節開啟的購物季剛開跑，而目前美國所公布最新的經濟數據，包含零售銷售、請領失業救濟金人數，以及第三季GDP表現不俗，加上亞馬遜、臉書、Google等科技巨頭財報也傳出佳績，皆顯示美國經濟動能仍強，惟疫情對經濟情勢的影響仍要留意，面對變化莫測市場變化，投資人可以善用券商複委託平台及資訊工具，多掌握最新的市場訊息，也可以小額存股佈局，聰明參與複委託市場。

(中時 )