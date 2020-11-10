台東縣前大武鄉長趙宏翰涉貪，一審台東地方法院判處9年徒刑，褫奪公權6年，趙宏翰不服提起上訴，花蓮高分院日前改判有期徒刑8年4個月，褫奪公權6年。

趙宏翰在2018年被台東地檢署依違反貪汙治罪條例提起公訴，因他坦承犯行，並繳出犯罪所得201萬4000元，被台東地方法院判處3年7個月有期徒刑。之後，趙因涉貪不得參選連任，在同年底轉任大武鄉公所祕書。

另外，法務部廉政署又追查出趙2011年擔任鄉長期間及2018年擔任祕書期間發包8項工程，涉嫌收取回扣，案經台東地檢署依貪污罪治罪條例起訴，台東地院2020年2月審結，8罪併判9年徒刑，褫奪公權6年，趙認為判刑過重，提起上訴。

判決書指出，趙在偵查過程中飾詞狡辯，矢口否認犯行，起訴後移審，始坦承犯行，難認確有積極真實悔意，顯見非首次違反公務員廉潔之犯行，難以教化。

台灣高等法院花蓮分院合議庭法官認為，趙利用鄉長或秘書職權，多次內定工程採購案承包廠商，任意浮編數目以提高工程總金額，不依循政府採購法，長期、密集、多次圖利他人獲取不法利益，有負鄉長職責及選民託付，且施壓下屬遵照其意，形同將政府資源、人民納稅金視同個人資源加以濫用，敗壞官箴。

(中時 )