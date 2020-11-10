臺灣鐵路管理局舉辦「鐵路便當節」邁入第六屆，天成飯店集團今年首次參加鐵路便當節，以向來廣受好評的飯店人氣便當於這次活動呈現，每日限量推出「嗚比Wubby鐵路便當」，獻藝主廚團隊招牌的港式三寶，同步販售「添福平安豬腳麵線禮盒」、「成就非凡土鳳梨酥」以及「六國麵包坊生吐司」等招牌品項，以及眾多串接旅行主題的天成文旅商品，期待往來旅客造訪攤位，一塊探尋旅行的美好回憶。

天成飯店集團已有超過40年的飯店經驗，2011年起整合各館營運，並於2016年成立集團CDC設計中心(COSMOS DESIGN CENTER)，接受業主委託展開旅館籌設，並透過核心工具「劇本法」流程來進行旅館開展，也發展出每一個飯店館別的代言人。其中台北天成大飯店的代言人「嗚比Wubby」，設計概念貫穿火車鳴笛、車輪等樣態，討喜的模樣陪伴著旅人，從飯店開啟旅程、發現新事物。

此次鐵路便當節推出的「嗚比Wubby鐵路便當」，由可愛討喜的嗚比擔綱，菜色由天成飯店集團星級主廚團隊嚴選櫻桃鴨掛爐烘烤，融合廣式油雞、明爐烤鴨與廣式叉燒，這廣式燒臘的三大天王。其中明爐烤鴨更是深獲老饕愛戴，肥美櫻桃鴨透過廚師團隊熟練技藝，採掛爐烘烤手法，經過時間與火候嚴格掌控把關後，使得鴨皮香脆可口，同時充分鎖住香嫩肉汁，呈現出外油亮酥、內肉質細緻的好滋味。

廣式叉燒精選台灣豬梅花肉部位，其油花分布均勻且肥瘦合宜，先以醃料費時一天醃入味後入爐烘烤，然後將叉燒肉浸泡於蜜汁中，再次慢火烘烤至表層呈現迷人光澤，廣式叉燒入口軟嫩、滋味迷人。廣式油雞選用優質肉雞腿，在烹調油雞時火候尤其需要控制得宜，將雞肉浸泡在主廚秘製老滷中，讓油雞慢慢燜熟，來維持雞肉的軟嫩質地，並充分吸收滷汁的迷人菁華。除了主菜廣式燒臘三大天王外，便當也搭配季節時蔬，讓旅客享用營養均衡的美味鐵路便當，嗚比Wubby鐵路便當每個200元，每日限量100個售完為止。

(中時 )