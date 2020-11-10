瓦城泰統第三季營運表現續報佳音，合併營收達12.88億元，營業利益2.31億元，歸屬於母公司稅後淨利1.77億元、每股盈餘（EPS）7.61元，營收與獲利皆創歷史新高。前三季合併營收34.16億元、營業淨利3.53億元、歸屬於母公司稅後淨利2.57億元，每股盈餘（EPS）11.03元，連續八年為股東賺逾1個股本。展望第四季餐飲旺季，瓦城營收與獲利成長可期。

進入後疫期時代，瓦城洞悉市場動態與需求，集團陸續研發推出新菜、積極打造SGS「安心餐廳」，從餐廳四大面向 - 美味餐飲（Food）、舒適環境（Environment）、細緻服務（Service）和品牌信賴（Trust）強化企業價值，成功帶動來客，加上受惠於民眾回歸正常生活，外出用餐及消費意願加速回溫，搭配集團展店，精準進駐潛力區域，營運表現逐月逐季攀升，並交出佳績。

瓦城10月合併營收4.08億元，月增13.35％、年增9.8％。受惠10月份多個節慶假期等利多，包括中秋連假、雙十連假，帶動家庭與朋友聚餐需求攀升。同時隨著全台百貨週年慶熱烈進行，挹注集團旗下百貨通路店點成長動能強勁，並順勢推出系列行銷活動，同步提升來客與客單消費，尤其今年疫情影響，更擴大聚客效應，各大百貨搶攻無法出國的消費人潮，刺激周年慶買氣爆棚，看好累計營收可望加速回歸正成長，與即將邁入年底聚餐旺季，帶動第四季營收持續成長。

展望第四季，瓦城鎖定四大「攻略」，迎戰年底餐飲旺季。一、展店計畫續搶「攻」，依循各品牌既定發展策略，持續加速展店計畫，並精準轉移既有店址、佈局重要熱門商圈的蛋黃區，今年度「時時香」已達成六都布局與10家分店的新里程碑、「YABI KITCHEN」第二家分店也將在年底前與消費者見面。二、進「攻」鍋物暖商機，看準國人愛吃鍋的餐飲習慣、以及入冬進補商機，瓦城旗下品牌將推出養生鍋物新品，包含「瓦城」、「非常泰」由道地南洋風味湯底搭配豐富海鮮的《南薑椰奶海鮮煲鍋》，「時時香」精選雞腿肉搭配杏鮑菇、鴻喜菇製成的《雙菇麻油雞煲鍋》，以及「1010湘」清甜湯頭搭上椒麻香氣與麻辣口感的《椒麻五花煲鍋》，讓今年冷得特別有感的秋冬能夠暖胃又暖心。三、振興券強「攻」倒數，根據政府公布目前尚有91萬人尚未領用振興券，瓦城持續強打消費使用振興券享熱門菜色優惠6折起，搶攻年底餐飲旺季消費熱潮。四、尾牙春酒提早「攻」，有鑑於今年疫情影響，許多企業計劃停辦大型尾牙活動，轉為部門聚餐等縮小規模方式，減少群聚機會，瓦城看好旗下品牌中小型尾牙春酒服務形式，以優質美味與安心服務兩大優勢，成為消費者首要選擇，成功帶動來客增加，力推營收續升。2020年全年營收、獲利皆可望續創新猷。

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