吾峠呼世晴原著漫畫《鬼滅之刃》，推出第一季動畫已然引發轟動，如今推出電影續篇《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，更是全民陷入瘋狂，至今已在日本開出204億日圓(約台幣57億)票房，才上映不到1個月，就擠進日本影史排名第5，被認為有望挑戰排名冠軍的動漫大師宮崎駿名作《神隱少女》，而日本週刊為此到宮崎駿家附近詢問他的感想，大師回應相當超然，說自己只是「撿垃圾的老頭」，對此毫不在乎，且不會去看《鬼滅之刃》。

現年79歲的日本動畫大師宮崎駿，其創立的吉卜力工作室打造出《龍貓》、《魔女宅急便》、《螢火蟲之墓》、《崖上的波妞》等經典之作，其中，《神隱少女》更是多年來日本影視票房冠軍紀錄保持之作，此部動畫也讓宮崎駿拿下奧斯卡最佳動畫片大獎，6年前他獲頒奧斯卡終身成就獎，堪稱動畫電影界的傳奇人物。

如今《鬼滅之刃》電影版有望挑戰《神隱少女》紀錄，日本週刊《FLASH》前往宮崎駿家附近駐守，果真看見大師現身，他當時正在住處附近撿垃圾做環保，被問到這件事，宮崎駿表明「這跟我無關」，認為不該太在乎票房數字，製作現場氣氛才能維持得好，「大家都賣命去做就好了」。

對於是否看過《鬼滅》，宮崎駿直白表示：「我不會去看」，坦言平時很少看其他作品，甚至也不看電視跟電影，強調：「我只是個撿垃圾的老頭罷了」，至於被問到《神隱少女》票房紀錄很可能被打破，宮崎駿態度淡然不在意，表示如今全球通膨，還有什麼好計較的，「比起聊這些，我現在要來撿垃圾了」，對於正在製作的新作《你想活出怎樣的人生》的進度，宮崎駿也拒絕回答，表示自己也沒掌握全部的情況，要媒體去問發行商東寶，不要打擾他撿垃圾。

(中時新聞網)