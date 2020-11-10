時序入秋，疫情期間雖然不能出國賞楓，但在台灣登山領略百岳之美，早就成為國旅的熱門選項。遠傳自2015年起啟動「加山計劃」，與林務局各大林管處、國家公園管理處合作，致力優化台灣百岳及熱門登山步道的通訊品質，迄今設立全台超過600面可通訊告示牌，以實際作為用心守護山友安全。

遠傳本次挺進玉山國家公園，攜手玉山國家公園管理處，於今年起針對園區主要登山步道，進行訊號量測優化，並搭配步道里程碑，設置62面可通訊告示牌，加上去年玉山北峰基地台開台時，玉管處協助量測各家訊號，遠傳於園區共計插旗94面通訊告示牌，山友可以利用手機回報里程位置資訊，有效對外求援。

玉山園區設有六大登山步道系統、二處臨近公路的遊憩區步道，多數步道位於道路交通無法抵達的偏遠高山地區，且山區訊號容易受地型阻隔、天候不良等因素干擾，良好通訊與位置資訊成為山區救援的關鍵。遠傳今年與玉管處合作，進行訊號全面量測優化，包含塔塔加、南橫天池遊憩區步道；熱門登山路線之玉山群峰；高級登山路線之馬博橫斷、南二段、新康橫斷、八通關越嶺道等路線，並於沿途顯眼位置設立可通訊告示牌，讓山友可以掌握位置資訊，大幅提高救援品質。可通訊座標位置也同步公告於玉管處官網、FB粉絲團，全面守護山友安全。

遠傳自2015年起，陸續和羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、臺東、花蓮八大林管處，以及雪管處、玉管處合作，動員上千人次的工程人員前進全台偏遠山區，針對全台超過半數熱門登山步道進行通訊品質優化，並設立超過600面可通訊告示牌，積極守護台灣山林與山友。遠傳將持續進行山區通訊品質優化工程，成為政府山區救援行動、友善山友的神隊友，充分發揮資通訊專長，落實企業社會責任。

(中時 )