超人氣動畫《鬼滅之刃》首部劇場版《無限列車篇》於10/30在台上映，立刻掀起全台觀影熱潮，上映10天全台票房即破新台幣2.7億，刷新日本電影在台票房新紀錄，穩坐日本動畫電影在台票房冠軍！為了歡慶劇場版大賣座，由 LINE GAME 與日本 WonderPlanet Inc. 共同合作的消珠策略 RPG 手機遊戲《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》，今（10）日推出《鬼滅之刃》大特集祭活動第二彈！本次活動將以《鬼滅之刃》漫畫終盤的故事為主軸，讓玩家體驗在無限城中鬼殺隊與各個上弦鬼的精采作戰故事。遊戲中將開放《鬼滅之刃》全新活動關卡，超人氣的「風柱－不死川實彌」以及超強反派角色都將限定登場，此外，為了回饋玩家熱情支持，《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》更祭出角色轉蛋和多重期間限定好禮，在紀念轉蛋中包含「日之呼吸的創造者－繼國緣壹」和「超神速一閃－我妻善逸」都有機會幸運入手，粉絲們快來收集最愛的角色！

【特別活動期間】即日起～11/24(二)系統維護前為止。※ 活動內容詳情請於遊戲內確認。

【精彩活動資訊請參如下】

1.歡慶《鬼滅之刃》劇場版將於香港上映，推出限定期間登入獎勵：

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在日本上映票房收入已突破150億日幣，並超越好萊塢大片《阿凡達》，躍居日本影史上第十大賣座電影。夾帶著超高人氣，繼台灣播出後，也即將於11/12於香港首映，為了感謝粉絲熱情支持，《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》特別推出香港上映紀念特別登入獎勵，將於11/12～11/23期間，每日開放贈送100枚「紅寶石」， 只要登入滿7天就可全數蒐集完700枚。此外，LINE GAME學院會員在11/10～11/17期間，只要登入《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》1天就可得到「鬼滅之刃鬼殺隊同期組獎券」，有機會入手最受歡迎的主角群「竈門炭治郎」、「竈門禰豆子」、「我妻善逸」、「嘴平伊之助」其中之一，還有「鬼滅之刃轉蛋獎券」和「★5角色轉蛋獎券」也不容錯過，登入天數越長，獎勵就越多！

LINE GAME學院特別合作登入活動

2.造訪活動之島開放的全新鬼滅關卡，取得強化素材級關卡角色：

在活動期間，《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》的活動之島開放一系列全新《鬼滅之刃》限定關卡，讓玩家體驗鬼殺隊在無限城與千年鬼王「鬼舞辻無慘」和上弦鬼們的精彩戰役，只要闖關成功就可獲得角色或強化素材！從11/10起，全新活動關卡將分成五階段陸續開放，在首波活動關卡中，建議玩家可以挑戰「反叛的鬼殺隊員 獪岳」和高難度關卡「要不要跟我一起下地獄呢」，破關即可分別獲得超強反派角色「上弦之陸－獪岳」和「上弦之貳－童磨」。在無限城戰役中，最高潮迭起的一場決戰，莫過於「岩柱－悲鳴嶼行冥」、「霞柱－時透無一郎」和「風柱－不死川實彌」聯手對抗上弦的第一把交椅「上弦之壹－黑死牟」！ 想要體驗這場生死交戰的玩家們，

千萬別錯過「死即為你的宿命」活動關卡，通關就可獲得關卡角色「黑死牟」。最後，還有「黑死牟」的特別服裝，只要通過超高難度關卡「月之呼吸 最強的上弦」即可入手！

3.鬼殺隊超人氣角色轉蛋獻禮，期間限定登場：

在無限城戰役中，鬼殺隊與上弦鬼的英勇戰鬥故事，總是讓鬼滅迷們熱血沸騰！為了滿足粉絲期待，《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》於本次活動也特別推出重要鬼殺隊成員的3個限定轉蛋。於11/10～11/24期間的「大特集祭活動轉蛋」，粉絲有機會入手各懷絕技的「岩柱－悲鳴嶼行冥」、「風柱－不死川實彌」和「繼承的姊妹之情栗花落加奈央」，此外，同期的「活動紀念轉蛋」則可抽到具備霹靂一閃絕技的「我妻善逸」！更精彩的是11/14～11/24的「活動紀念轉蛋」，有機會蒐集到創造日之呼吸法的始祖「繼國緣壹」，喜愛《鬼滅之刃》的粉絲們一定要來試試手氣！

鬼殺隊超人氣角色轉蛋獻禮，期間限定登場

第一階段轉蛋【活動期間】11/10(二)～11/24(二)

第二階段轉蛋【活動期間】11/14(六)～11/24(二)

4.鬼滅迷必挑戰！遊戲內特定任務、LINE官方帳號猜謎活動：

除了在《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》遊戲內開放一系列限定關卡與獎勵活動之外，在活動期間，只要順利通過「把刃刀染紅吧」活動關卡，就可獲得遊戲內的踏破pt，玩家可用此交換階級，只要蒐集到本次活動中的「第三階層」，並且在上次鬼滅活動中獲得鬼殺隊專屬的「日輪刀」，就可入手讓黑死牟致死的活動道具「赫刀」！現在加入《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》LINE官方帳號，還可參加鬼滅主題猜謎活動，答對可獲得相對應的《鬼滅之刃》手機桌布，總共5款，粉絲們還不快手刀參加！

※《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》LINE官方帳號將舉辦猜謎活動，答對問題後可獲得相對應的鬼滅之刃手機桌布（全五款）。每道題目都有期間限制，錯過該期間將無法下載。

題目1：11/10 15:00～11/12 23:59

題目2：11/13 00:00～11/15 23:59

題目3：11/16 00:00～11/18 23:59

題目4：11/19 00:00～11/21 23:59

題目5：11/22 00:00～11/24 14:59

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