拜登贏得美國總統大選的首個交易日，輝瑞宣布研發新冠疫苗高達90%有效，帶動美股周一持續瘋漲，市場死多頭high翻。分析師樂觀預期，明（2021）年初，標普500指數將衝上4000點，到年底甚至可能達到4500點，以周一收盤3550點估算，還有近3成漲幅的獲利空間。

MarketWatch報導，摩根大通（又稱小摩）分析師Dubravko Lakos-Bujas在最新報告中指出，美國總統大選不確定性消除，新一輪刺激方案可望推出，加上新冠疫苗效力達90%的利多報喜，為未來幾年股市上漲提供最佳趨動力。

小摩認為，在美國聯準會（Fed）持續量化寬鬆之下，利率將維持在0的水準，進一步提升股票估值。Lakos-Bujas預測，今年年底標普500指數將升至3600點，明年初再衝上4000點，年底甚至上看4500點。以周一（9日）標普500收盤3550點來估算，還有近3成的獲利空間。

小摩表示，投資人目前應該押注被新冠疫情打壓的價值型股票，原因在於強勁的經濟復甦帶動其獲利反彈，並使市場資金轉向這類股票身上；至於成長型股票，尤其是這波一路領漲的超大型科技公司後續仍然看好。

華爾街日報日前報導，許多美國企業第三季財報表現優於市場預期，代表經濟正呈現V型反彈走勢，因而提振投資人信心，股市可望跳脫狹幅震盪，展開新一波行情。

(中時新聞網)