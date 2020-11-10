六福旅遊集團與全台近6000家7-11、1000間全聯購物中心，透過預購方式下訂，5日後再前往門市取貨，民眾只要再透過簡單的復熱步驟，就能神還原六福客棧經典名菜好滋味，並瞄準每年至少20億元的冷凍年菜市場商機，此波預購活動將推展至明年春節前，讓民眾先預購品嚐後，再趁過年前趕緊補貨為年菜做好準備。

安心用餐觀念漸受重視，民眾在家親自料理需求越來越高，但對於忙碌的上班族來說，買菜、備料、料理等過程耗時又費工，若是再遇上繁複春節年菜，更是讓人傷透腦筋。六福旅遊集團看好每年台灣冷凍與冷藏調理食品銷售總額超過460億元，將飯店美味化成在家就能輕鬆品嚐的冷凍料理，繼與7-11合作獨家販售「極品海味滷白菜」外，今年更攜手全聯購物中心指定銷售金鳳廳「綜合港點」組合。

六福旅遊集團首度與全聯購物中心合作，首選具有將近50年歷史的經典手推車「綜合港點」組合，內含蟹黃燒賣、魚子燒賣、糯香珍珠丸3種招牌港點，皆為老客人必點美食，每款各4入，每份只要468元，無論是小家庭分成多次品嚐，或是當成春節年菜一次澎湃上桌，通通都適用。民眾除了可至門市預購外，也可以透過全聯手機App下訂，再前往指定門市取貨。

六福旅遊集團連續4年與7-11合作，每年狂銷超過數千份年菜，今年仍指定獨家銷售「極品海味滷白菜」，售價699元，總重高達1.2公斤，內容以大白菜為基底，燉煮出清甜爽口的湯頭，搭配主廚特製五香肉條、魚皮、炸豬皮、香菇，拌入酥脆蛋酥與干貝絲，簡單加熱後就能上桌，淋在白飯上製成燴飯，一次吃到山珍海味及蔬菜，鮮甜口味讓孩子都愛上。

(中時 )