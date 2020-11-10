知名運動品牌愛迪達(Adidas)預計中國市場銷售在第四季恢復成長，並預期第四季整體出現類似第三季的銷售衰退。
愛迪達公布第三季銷售下跌(幣值中立的)3%，以歐元換算為減少7%，來到59.64億歐元(約為70.5億美元)，優於分析師預期的59.1億歐元。愛迪達品牌銷售減少2%，Reebok品牌則減少7%。
營業利益下跌12%，來到7.94億歐元，亦優於分析師預測的7.23億歐元，營業利潤率來到雙位數的13.3%。庫存與第二季底相較減少10%。
第三季歐洲地區銷售增加4%，但北美地區減少1%，大中華地區成長5%。電子商務的銷售則大增51%。
儘管新近的新冠病毒再起，迫使商店關閉和客流量減少，只要有九成的商店都還維持營業，第四季銷售下降幅度將與第三季相當。愛迪達預測，第四季大中華地區銷售將回復成長。第四季營業利益將為1億至2億歐元之間。
愛迪達的德國同業Puma的第三季在歐洲和北美出現強勁反彈，主要為夏季管制措施的鬆解，以及線上銷售的帶動。
愛迪達亦表示，已經用國有銀行KfW簽下與其他夥伴銀行的15億歐元的聯貸案，以取代第一波疫情獲得的貸款。
(時報資訊)
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