遠傳(4904)體貼用戶，與康健人壽合作，推薦量身打造的保障商品給通勤族用戶，讓用戶可以透過網路投保輕鬆為自己加強保障。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳擁有專業的資料科學家團隊，從心出發了解用戶需求，持續與策略夥伴共同推出適切符合民眾需求的服務，以科技提升民眾的生活品質。

曾詩淵表示，與康健人壽攜手，針對通勤族提供客製化服務，將優質的保障商品推薦給適合的對象，未來也期盼雙方持續攜手探索創新模式。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，康健人壽這次與遠傳共同合作，康健長期致力於瞭解並提供滿足消費者的保障，而與遠傳跨產業合作，將為消費者帶來更加全方位的服務。相信康健人壽在台深耕30年所累積的消費者洞察和在地經驗，結合遠傳的創新服務，得以協助通勤族面對生活中可能遭遇的風險，讓通勤族更健康更安心。

(時報資訊)