全球時尚窗簾業者億豐(8464)第3季財報合併營收為新台幣69.9億元，年增7%，挾著優於預期的客製化營收年增長以及產品組合，單季毛利率達57.4%，營業利益率創高至30.8%。億豐表示，雖美元走弱，不僅壓抑換算新台幣營收的表現，也造成美元兌人民幣貶值的外生逆風，但強勁的客製化窗簾營收成長，搭配生產效率提升，雙助營業利益，年增18%。至於業外損益，則有匯兌損失新台幣2.3億元，第3季的歸屬母公司業主稅後淨利，14.8億元，年增6%，單季EPS5.05元，前3季EPS11.95元，比2019年同期增加0.55元。

億豐指出，第4季產能處滿載態勢，目前正善用墨西哥客製窗簾產線新廠，兼採柬埔寨固定尺寸窗簾擴線、美國德州廠房增建等多重方略，滿足客戶的需求。億豐美國辦公總部，近期搬遷到交通便利的加州La Palma區，由於改租為買，使例行的房租費用，轉為正向的長期投資。億豐提醒，新冠疫情復燃，對各國經濟、消費需求，正帶來不確定性。對此，正密切關注相關情勢發展。

億豐稍早曾說，須留意疫情對2020年下半年產生的不確定風險，不過，各地居民於防疫期間，反而更在乎居家生活品質，反推升時尚窗簾的需求。在2020年第3季，客製化窗簾銷售增長，勝過固定尺寸，使產品組合較去年同期優化。單季營業毛利、營業利益，分別為新台幣40.1億元、新台幣21.5億元。

(時報資訊)