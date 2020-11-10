PCB鑽針廠-尖點(8021)佈局5G應用及執行聚焦收歛，成果開始展現，第3季合併毛利率達35.23%，季增4.88個百分點，營業淨利達1.63億元，季增63%，同步創下單季歷史新高，由於認列刀具設備減損損失，單季稅後盈餘9400萬元，但仍是19季來新高，尖點總經理林若萍表示，第4季因手機及遊戲機都有新機種上市、電腦相關產品市場需求持續強勁，應有機會抵消其他產品應用需求減弱部份，營運有機會延續第3季狀況。

尖點自2019年開始執行聚焦收斂策略，雖然今年前10月合併營收24.11億元，年減1.92%，但減虧效益逐漸顯現，且5G相關應用激增，PCB廠產品升級，帶動尖點5G系列鑽針產品出貨穩定放量，兩大因素帶動尖點本業獲利能力大躍進。

受惠於傳統旺季來臨，尖點第3季合併營業收入為8億元，季增8.8%，年成長2.8%，營業毛利為2.81億元，單季合併毛利率為35.23%，季增4.88個百分點，創下單季歷史新高，營業淨利為1.63億元，季增63%，年成長41.7%，創下單季歷史新高，由於第3季完成子公司上海和錦公司的股權轉讓案，認列約3700萬處分利益及認列切削刀具設備減損損失約7000萬元，單季稅後盈餘為9400萬元，季增50.8%，年增34.5%，以加權平均股數1億4200萬股來計算，單季每股盈餘0.66元，累計前3季營業毛利為6.54億元，年成長7.21%，合併毛利率為30.7%，年增2.98個百分點，營業淨利為3.03億元，年成長40.93%，稅後盈餘為1.77億元，年成長12.74%，每股盈餘為1.25元。

就產品別來看，第3季PCB鑽針佔營收比重約55.3%，產能利用率從第2季的86%上升至88%，鑽孔服務約佔39.4%，產能利用率由第2季的72%上升至79%，切削刀具約佔5.3%，產能利用率由第2季31%上升至53%；若以前3季來看，PCB鑽針佔營收比重約61.7%，營收與去年同期相當，鑽孔服務約佔34.1%，營收年減8.3%，主要是因縮減虧損廠區收歛策略，切削刀具約佔4.2%。

林若萍表示，鑽針產能利用率除第1季受到疫情影響較低之外，第2及第3季皆恢復到超過85%水準，今年公司以既有設備進行鑽針製程去瓶頸產能提升專案，目前鑽針產能已由2100萬支提升至2300萬支，增加約10%產能；鑽孔服務部分，公司自2018年到去年上半年縮減虧損廠區規模約20%，但目前整體可貢獻鑽孔機台數已回到之前規模，明年將配合客戶擴產計畫，繼續聚焦鑽針及鑽孔服務，預期兩大核心業務可望持續成長。

展望第4季，林若萍表示，第4季手機及遊戲機均有新機種上市，且電腦相關產品市場需求持續強勁，應有機會抵消其他產品應用需求減弱的部份，預期鑽針及鑽孔服務能延續第3季狀況，預估第4季鑽針營收佔比會往上，刀具事業佔比會往下，而鑽針佔比往上對毛利率將有正面助益。

(時報資訊)