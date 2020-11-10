受到疫情影響需求，台灣鋼鐵集團旗下扣件大廠春雨(2012)前三季歸屬母公司之稅後淨利1.16億元，年減66.63%，EPS 0.44元。隨著鋼價上揚，春雨第四季營收可望持續比第三季增溫。

春雨工廠今（10）日召開董事會，通過財報，前三季合併營收為57.73億元，較去年同期減少17.77%；營業利益2.16億元，年減51.27%；前三季稅後淨利為1.53億元，年減63.93%；歸屬母公司業主淨利為1.16億元，年減66.63%，每股稅後盈餘(EPS)0.44元。其中，第三季單季EPS約為0.1元。

董事長林輝政表示，上半年受到新冠肺炎疫情衝擊，國內外市場需求大幅下滑，致使營收表現不如預期，然而隨著世界各國陸續解封需求回復，營收已由谷底回升，帶動第三季合併營收較上季成長約8.6%。

受惠於產品組合調整得宜，春雨前三季本業仍能維持獲利，但因營收下降，營業利益下降。且國際股匯市波動大，匯兌損失增加，影響整體獲利表現，前三季EPS為0.44元。

林輝政指出，第三季全球鋼鐵需求明顯復甦，推升國際鐵礦砂原料價格持續上漲，激勵國際鋼價同步走揚，加上中鋼第四季開出漲盤，市場預期這波漲勢可延續至明年第一季。從公司的接單表現觀察，第三季無論是接單量與平均單價皆較第二季回升，預期第四季營收與本業獲利有機會優於第三季。

春雨公告2020年10月自結營收6.6億元，年減16.21%；1-10月自結合併營收64.34億元，較去年同期減少17.61%。

(時報資訊)