中國湖南師範大學商學院學生婷婷（化名）在寢室上吊自殺，其家人認為她自殺的原因與學院有關，認為是老師給的任務多且重，讓婷婷經常忙到淩晨，而婷婷曾3度提出辭職，都遭到老師以「院裡需要人」為由拒絕，最後婷婷因壓力太大而走上絕路。

（圖／翻攝微博青蕉拍客）

婷婷於11月2日在寢室內用睡褲上吊自殺，她的家人傷心欲絕，且認為女兒是「人善被人欺」，被學院繁重工作壓力給壓垮的。婷婷今年在輔導老師肖鵬的推薦下，擔任校團委副書記，但老師給的任務又多又重，讓她經常忙到淩晨，連吃飯時也都抱著電腦；此外，肖鵬在給予她任務時，還會使用「馬上」、「立刻」、「趕快」等語，讓她備感壓力。

另外，婷婷忙於這些任務的同時，還要準備考會計證和報考研究生，因此她曾向朋友抱怨「天天都很鬧心」，體力及精神狀態都已經用到極致的她，決定要辭職校團委副書記一職，但遭到老師回絕，因此她選擇繼續堅持；但隔了1個月，婷婷再度向老師提離職，老師卻「教育」了她一頓，無奈之下，她只能再次選擇堅持。

（圖／翻攝網易新聞）

婷婷於10月5日站上天臺欲輕生，男友趕到學校將其勸阻下來，並帶著婷婷去找肖鵬辭職，後來肖鵬和學院黨委副書記知曉此事後，才同意她辭去團委副書記職務，沒想到肖鵬之後又在商學院學生代表大會上，表示婷婷是「落選學生」，婷婷家人認為她是因工作壓力太大、辭職遭拒，又遭到汙衊，最後才決定走上絕路，事發後學校第一時間成立了專門的善後處理工作小組，全力配合公安機關和家屬處理相關事宜，具體情況正在核查。

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(中時新聞網)