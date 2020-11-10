圖二：A Design ＆ Life Project x 有肉，利用生活質感小物搭配適合植栽，為生活添綠意。（有肉提供）

圖三：平面設計師葉忠明操刀500輯大型活動聯名限量盆器，只送不賣。（有肉提供）

有人說台北市水泥叢林缺乏綠意，台北知名多肉植物店為慶祝五週年，除與彰化的「酉 Succulent ＆ Artwork」合作打造網美拍照多肉牆，也與其他同樣五週年的品牌如A Design ＆ Life Project、Boven 雜誌圖書館、土生土長與旅飯等台灣品牌，舉辦質青生活風格派對。

這次活動與多個台灣品牌一同舉辦，希望帶給消費者質感生活，如使用A Design ＆ Life Project所設計的容器，搭配適合的多肉植栽增添綠意、邀請擁有超過2萬本藏書的Boven雜誌圖書館，在有肉打造限時微型圖書館等，自14日到30日止，有肉門市與上述四間品牌皆有相關優惠推出，如期間內至有肉消費滿額，即可獲得，A Design＆Life Project 植物盆器與接水盤，另外也與媒體500 輯的活動500趴推出限量水泥盆器，有肉週年慶期間滿3500，即贈限量盆器。

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