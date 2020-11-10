內政部發布109年第2季全國及六都住宅價格指數，本季全國住宅價格指數為105.39，較上季微幅上升0.67％；六都方面，台南市及台中市較上季上升1.31％及1.19％，其餘4都上升幅度均在1％以內。整體而言，本季住宅價格指標呈現微幅上漲。

六都住宅價格指數與上季相較，新北市、台北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市分別較上季上升0.20％、0.09％、0.68％、1.19％、1.31％及0.38％。

內政部表示，全球經濟因受新冠肺炎衝擊衰退，各國振興經濟政策陸續出爐，尤其美國祭出貨幣量化寬鬆政策。我國因辦理防疫工作預先部署防範得宜，疫情及早受到控制，減緩疫情對國內經濟的影響；此外，109年第2季五大銀行新承作平均房貸利率降到1.363％，住宅貸款餘額也達到新台幣7兆5,711億元，住宅價格指數的微幅上漲，顯現疫情環境下，國內不動產市場並未受到重大衝擊，惟就市場價格上漲狀況仍需持續關注。

(工商 )