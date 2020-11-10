11日將進入「雙11購物節」購物高峰，新安東京海上產險也推出網路投保活動，該活動抽獎期間更拉長至農曆的寒假出遊旺季。

新安東京海上產險表示，因為已近年底，代表新的一年即將來到，新安東京海上產險線上投保平台特別舉辦「新安禮得 迎新年」抽獎活動，即日起至2021年2月底前到新安東京海上產險網站完成投保汽（機）車強制險或旅平險，就有機會抽中大紅包，月月抽出兩名「10,000元即享券」，可於家樂福、遠東百貨、SOGO百貨、7-11等各大實體百貨通路消費使用。

新安東京海上產更提醒民眾，國內自駕出遊正夯，出門前1個小時更別忘了投保旅平險，12月底前只要投保旅平險保費滿額再加碼抽「洗浴分裝瓶六件組或日本IRIS床鋪吸塵器」，同時線上投保汽車強制險加保車體險或超額責任險，加碼每月抽出4名「3,000元即享券」，讓民眾動動手指上網簡便快速投，為客戶保駕護航，出行旅遊更心安。

(工商 )