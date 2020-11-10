「2020新北歡樂耶誕城」即將到來，今年將燈區範圍延伸至府中商圈，10日公布第二波卡司名單，包含田馥甄、玖壹壹。田馥甄睽違5年再度登上新北耶誕城舞台，女神魅力無限，她表示：「很期待今年新北耶誕城的耶誕樹造型，也想念在舞台上與粉絲們相聚，感受溫馨浪漫的耶誕氛圍以及舞台的熱鬧氣息。」

田馥甄剛推出新專輯《無人知曉》，她在今年巨星耶誕演唱會中，將帶來多首新專輯裡的歌曲與粉絲同樂，保證讓現場觀眾大飽耳福。而初次登上新北歡樂耶誕城舞台演出的玖壹壹則興奮表示：「往年看到這場活動都覺得特別熱鬧，民眾也都很熱情，一直很想來，今年終於可以到場。」

擅長炒熱舞台氣氛的玖壹壹更保證：「當天一定High翻天！」成員建志也透露，因為剛出新專輯《LOCAL》，因此特別準備全新演出設計並調整配置，要將這耳目一新的視聽感受當成耶誕禮物送給大家，希望喜歡玖壹壹的粉絲們一定要到現場，跟他們一同度過瘋狂耶誕節。

(中時 )