中職今（10）日公布眾所矚目的年度「最佳九人暨最佳指定打擊獎」得主。其中統一獅「外野三帥」陳傑憲、林安可、蘇智傑獲選最佳外野手，是中職史上首次單隊囊括三席外野手的紀錄。中信兄弟39歲老將「周董」周思齊則是唯一全票滿分（220分）的球員，獲得最佳指定打擊獎。

獅隊「四爺」陳傑憲今年繳出3成60打擊率、174支安打，拿下打擊王、安打王；打擊能力備受肯定，繼2017、2018獲最佳游擊手獎後，今年首次拿下最佳外野手獎。而全壘打王、打點王林安可獲獎堪稱實至名歸，蘇智傑則是2連霸。

中信兄弟洋將德保拉今年收穫最豐，勇奪投手三冠王，再抱回最佳投手獎順理成章。樂天桃猿隊廖健富以逾3成打擊率脫穎而出，首度拿下最佳捕手獎，是樂天唯一得獎者。

中信兄弟一壘手許基宏擊敗被看好的富邦悍將林益全，中信三壘手王威晨則是同額競選，他倆和蘇智傑都是最佳十人、金手套獎的雙料得主。

競爭最激烈的是二游，中信二壘手吳東融僅以11分之差擊退樂天老將郭嚴文；富邦游擊手李宗賢也以190比144力退中信江坤宇，分別拿下生涯首座最佳二壘手、最佳游擊手獎。至於最佳DH，周思齊單季22轟改寫生涯新高，以全票滿分之勢輕鬆擊退樂天林泓育。

以單隊而言，中信繼囊括6個金手套獎後，又抱走最佳十人的5個位置，仍是最大贏家；去年桃猿拿走6個獎，今年只保住最佳捕手。年度頒獎典禮將於16日晚上在桃園市名人堂花園飯店舉行。

另外，年度「Nice Play 特獎」9日結束票選，逾1.5萬人投票。其中10月16日富邦林哲瑄在全壘打牆前沒收獅隊潘傑楷差點形成全壘打的飛球，以44.83％的得票率擊敗其他入圍者，榮獲「最佳美技獎」。

(中時 )