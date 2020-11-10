台北市長柯文哲10日說，美國總統川普（右）是瘋狗，新總統拜登（左）當選後，台灣政府應三軍戒備，陸美台關係是「2隻大象就算做愛，底下草皮也會倒霉」。（本報資料照）

民主黨候選人拜登擊敗共和黨現任總統川普，當選第46任美國總統，台北市長柯文哲9日表示，台灣應三軍戒備到明年1月20日美國總統交接，10日再引述新加坡首任總理李光耀曾說「2隻大象就算做愛，底下草皮也會倒霉」，意思是陸美大國較勁，台灣要閃一點，並開玩笑直言「川普是瘋狗」。

針對退輔會主委馮世寬直言「柯太緊張，政治人物的話聽聽就好」，柯回應，馮只是要大家不要太緊張，但他覺得還是很緊張，可以做得不多，但有些計畫還是要做，例如包括衛福部緊急醫療應變中心、防空避難室等，本來是到明年萬安演習實際演練一遍，但最近會把北市整個防空系統清查一遍。

柯說，若遭到空襲時，市府要搬去哪些地方，市府都會整理出防空洞，而民防中心去年已花錢整理好，最近會開記者會給大家看一下。副市長黃珊珊則說，都有跟軍方做相關演練，軍方有與消防局9月就有做，都有掌握，有些基地或相關機構可能還有些問題，要與軍方確認才能公布。

北市議員戴錫欽詢問，柯曾說祕書長陳志銘好鬥、人緣不好，但「瘋狗衝才會贏」，柯答詢「我是在講川普」，此話一出，引發議場全員大笑。戴追問「你說川普是瘋狗？但川普已落選，沒關係，別怕得罪他」。

柯坦言，他又失言了，他媽跟他說，每天講那麼多話，就像吃飯每次咬到舌頭，也許「瘋狗」這2字用得不好，但「瘋瘋才會贏」，陳志銘是事務官裡最敢表達意見，現在最成功的地方就是大家都敢舉手講話。

隨後，戴詢問，誰自認可在柯面前扮演忠言逆耳的魏徵（唐太宗時期諍臣）角色？柯說，陳志銘、副市長彭振聲等，過半的人都敢。但戴則說，民政局長藍世聰、教育局長曾燦金都不敢舉。

戴再問，川普以前是《誰是接班人》的主持人，名言是「你被開除了！」柯曾說過做得好但不一定選得上的人，是副市長黃珊珊嗎？柯說「是前台北市長黃大洲，我跟他聊過天。」

戴又問，柯是真的想跟國民黨要合作，還是因無法跟民進黨合作才選擇藍營？柯說，其實現階段跟民進黨合作更多，向基隆輕軌，如果北市抵制的話早掛掉了。

(中時 )