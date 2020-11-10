因應新冠肺炎疫情各國紛紛管制邊境，卻也影響經濟，為此國民黨智庫與學者專家均呼籲政府應盡快取得新冠肺炎疫苗，才可以藉此縮短居家檢疫時間，重新活絡經濟。

國民黨智庫國家政策研究基金會今天召開座談會，智庫永續發展組召集人陳宜民指出，今年前8月已有18家旅行社停業，若疫情延燒觀光業年損失將達4000億元，就算有疫苗了兩三年內也無法恢復，此外光北部就倒了13家飯店，因此希望能有商業泡泡，開放一些疫情控制較好國家的商務人士，在入境前後採檢結果皆呈陰性的情況下，豁免14天隔離。

國民黨立法院黨團總召林為洲指出，入境14天隔離影響人員往來和經濟，若有疫苗可豁免隔離，倘若台灣仍沒有疫苗，經濟復甦將遙遙無期。

中國醫藥大學附設醫院醫師王任賢直言，新冠肺炎疫苗在全球需求量大，且疫情不會馬上結束，難以跟外國買到疫苗，應設法自產，研發出來後也不怕沒有市場，但政府卻瞧不起國內廠商，不給予扶助。

對此衛福部食藥署科長黃玫甄指出，政府會定期與國內研究疫苗開會，提供法規諮詢輔導，並前往製造廠監製確保品質。

此外台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶憂心，觀光產業恐怕等不到國內有疫苗了，呼籲政府應先推動與帛琉的旅遊泡泡，否則明年8成的旅遊業都要收攤了。

陳宜民則說，帛琉人口少，能來台灣消費的人有限，只是希望藉由帛琉開啟未來與別國的旅遊泡泡，然而最終還是破局，聽說原因是台灣持續輸出病例讓帛琉不放心，顯示大內宣無用，無法獲得國際認同。

對此衛福部疾管署科長王恩慈回稱，政府自6月起已縮短低風險、中低風險國家短期來台商務人士居家檢疫時間，對於來自其他國家人士，也開放業者專案申請縮短檢疫時間。商業泡泡衛福部已有草案，正與經濟部討論。

但陳宜民質疑，日前他父親過世，他弟弟從外國回來，前後14天內竟被要求自費檢驗了多達5次，並不合理。政府應研究新冠肺炎確診者感染後產生的抗體能持續多久，確認後就可以豁免這些感染過的民眾不需隔離14天。

(中時 )