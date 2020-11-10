國民黨沒有黨產後，各縣市黨部財務吃緊，新竹縣黨部為維持地方黨部正常運作，邀縣長楊文科等9人集資成立橫山黨籍民代聯合服務處，10日由縣黨部主委陳見賢及鄉長張志弘等人揭牌啟用，希望透過各級民代的服務，維持橫山藍軍的優勢。

橫山鄉以往派系尖稅對立，尤其是藍軍溫文結和偏綠營的古榮耀，兩人爭奪鄉長寶座對決前後長達15年，所會關係也長期不和，在張志弘當選鄉長後才有所改觀。

張志弘同時擔任國民黨橫山鄉黨部主委，他與同是張家出身的縣議員張良印，彼此有深厚的情誼，並與鄉代會主席古鋓明等代表建立良好的互動關係，一改過往地方派系對立之局。

橫山鄉黨籍民代聯合服務處，設在鄉公所正對面的新興街107號，由縣長楊文科、縣黨部主委陳見賢、立委林思銘、鄉黨部主委張志弘 、縣議員張良印、代表會主席古鋓明、副主席朱陳源、橫山鄉婦女會理事長張瑞蘭、橫山鄉民眾服務社彭春浮等9人共同集資支付租金，同時做為鄉黨部暨民眾服務社推動各項業務。

陳見賢指出目前湖口、竹東已完成黨籍民代服務處揭牌，橫山鄉是第3個，希望橫山黨籍民代能善加使用聯合服務處，為鄉親服務，讓更多鄉親認同及支持國民黨。

(中時 )