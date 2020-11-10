為配合邁入第17年的「鯤鯓王平安鹽祭」，南鯤鯓代天府與財團法人侯永都藝術館合作，邀請同樣是北門區在地出身，也是同所大學校友，在不同專長領域都有卓越成就的3名藝術工作者舉辦「夢迴鯤瀛—旅北遊子三人展」，展出數十件作品，內容豐富深具特色，且能夠回到家鄉開展，更具話題。

台南市北門區的南鯤鯓代天府是台灣少數設有藝文展館的廟宇，在保存宗教信仰的同時也推廣藝術文化，每年新春及五府千歲進香期都會辦理宗教藝文活動，包含書畫大師創作展及兩岸交流紀念等等，信眾進香還能感受文青風，未來還將闢建新展覽館，保存更多元文化。

洪元益、吳德和、王志文3人都出身北門蚵寮，從事藝術創作，專長不同領域，這次聯合在南鯤鯓代天府辦展，頗具話題。（南鯤鯓代天府提供／莊曜聰台南傳真）

洪元益、吳德和、王志文3人都出身北門蚵寮，從事藝術創作，專長不同領域，這次聯合在南鯤鯓代天府辦展，頗具話題。（南鯤鯓代天府提供／莊曜聰台南傳真）

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，北門雖是偏鄉地區，但藝術人才輩出，這次展覽的洪元益、吳德和、王志文等藝術家，與已仙逝的素人畫家洪通一樣，都出身自北門蚵寮，巧合的是這3人都是台南藝術大學的校友，但強項在不同領域，洪專長油畫暨印鈕雕刻、吳專攻石雕、王志文則專擅木雕、雕塑，展覽場次遍及海內外，但這次返鄉「合體」，意義非凡。

洪元益與父親、兒子3代都愛作畫，藝專美工科畢業後一度投身商場，50歲過後重執畫筆，油畫作品寄寓思鄉情懷；吳德和青少年時期在南鯤鯓廟開始學習石雕技藝，從工匠再入學院進修，「福獅系列」石雕融合東西方元素，是他深具代表性的創作；王志文在台師大、台藝大、北藝大兼任講師，木雕創作最大特色，是捨棄人物模特兒以自己兒女為刻畫對象，流露親情更添特色。

(中時 )