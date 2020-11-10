新竹紅樹林生態保護區辦理「濕地生態環境教育展示設施工程」停擺，釣客在沒有欄杆的虹橋上釣魚。（羅浚濱攝）

又是最低標出問題？新豐紅樹林生態保護區去年由漁業署補助加縣府配合款4360萬元，辦理「濕地生態環境教育展示設施工程」，低價得標的承包商未按圖施工，又拒絕依設計監造單位提出的缺失做改進，形成「爛尾」工程停擺，農業處將就地結案，重新招標收尾，

這項工程在去年6月施工，原應在今年3月完工，但出入紅樹林停車場的兩端被圍起，進出紅樹林的虹橋也被封閉，有些釣客跨越障礙後在沒有欄杆的虹橋上釣魚，也無法從虹橋走進紅樹林步道及觀景台，讓縣議員吳傳地關切「到底何時能完工？」

農業處長范萬釗說，以最低標得標的承包商缺少公共工程經驗及三級品管觀念，設計監造單位多次反應有很多地方未依工程契約圖說施工，且施工品質不佳，承包商竟置之不理造成工程停擺。

農工科長謝明憲說，該工程完成約83％，虹橋有4處缺口沒有欄桿，是因欄杆的防焰檢測3次沒通過，景觀台的材料也有問題，經與漁業署商討後研議，將朝就地結案方式辦理，目前正由設計監造單位編制就地結案前變更設計預算書。

謝明憲並指將依工程契約及政府採購法，沒收承包商436萬元履約保證金及約900萬元的逾期違約金，重新招標進行收尾工作。至於無涉安全疑慮與履約爭議的道路和停車場等處，會先辦理部分驗收，希望年底局部開放給民眾使用。

除紅樹林工程外，客委會補助竹北市東興圳工程，也是最低標商廠無力施作後停擺，縣長楊文科表示，未來對相關公共工程招標方式，將會更審慎考慮。

(中時 )