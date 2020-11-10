由 Falcom 授權與監製劇情、USERJOY 研發的正統軌跡新系列 RSLG《英雄傳說：星之軌跡》近日即將迎來上市滿二週年，將於11月10日起推出一連串優惠活動，包含連續4周的2周年每日登入領取獎勵、連續2周的每日免費十連抽、必得五星角色抽、全新的6級星石箱… 等內容，歡慶營運滿二週年並感謝各位遊擊士們的鼎力支持。

●輕鬆入手人氣角色 招募素材登入天天送！

於活動期間(11/17-11/30)每日登入遊戲，即可獲得專屬「2週年五星角色券」。 於2週年慶期間累積達成指定角色券數量，即可於指定「2周年必得五星角色抽卡池」招募到超人氣5星角色喔！

除以上3隻超人氣角色有機會獲得外，還有其他隱藏角色等你招募！

除此之外，於2週年慶活動期間每日登入遊戲，還可領取大量稀有素材，如各式咪西介紹信、精製寶石、迴路箱、星石箱、遊擊士幣招募券、防具/武器強化素材……等多樣獎勵。

●二週年好禮不斷 豐富獎勵每日登入免費送！

在2周年期間，為了感謝長久以來一直陪伴星之軌跡的所有遊擊士們，我們準備了多樣豐富的獎勵及超值優惠禮包，同時將舉辦長達一個月不間斷的登入獎勵活動，要回饋給各位遊擊士。

從11/10維護過後，一路到12/07維護前，每日登入獎勵包含：2週年五星角色券、(傳說)1星白銀咪西介紹信、高級強化石、4級迴路箱、高級屬性星石福袋……等大量的強化素材以及各式道具！

此外，收集每日登入獎勵「聖女的決意」達成指定數量，即可直接兌換【傳說-雅里安洛德】！遊擊士們！和傳說中的「鋼之聖女」一起並肩作戰吧！

●免費10連天天抽 最高可達140抽！

2周年活動期間，只要玩家於11/17-11/30之間登入遊戲，每日都可獲得10連抽的機會，連續兩周的天天10連抽，讓你抽個不停抽到手軟！

除以上3隻超人氣角色外，還有機會獲得其他角色。

●多樣活動任務、雙倍獎勵陸續推出 精采好康優惠不斷！

遊戲內將每周推出限時活動任務與加倍獎勵活動，各位遊擊士們千萬別錯過囉！

多樣活動任務、雙倍獎勵陸續推出 精采好康優惠不斷！

●老手遊擊士 回歸活動

回歸吧！遊擊士們！讓我們再次用星的羈絆串起我們新的軌跡！

Part .1

活動時間： 11/13 ～ 12/7 23:59

活動條件：

1.「2019/11/13 00:00 ~ 2020/05/31 23:59」 期間內有登入，之後在「2020/06/01 00:00 ~ 2020/11/09 23:59」 期間內未登入過的玩家。

2.分隊等級LV.10以上的玩家。

活動內容：

同時滿足活動條件1與活動條件2的玩家，在回歸活動期間登入遊戲，即可透過信件獲得回歸獎勵。

專屬活動獎勵：

遊擊士幣 x5000、五星保底招募券 x2、五級星石箱 x5、自動掃蕩券 x50、行動力回復 IVx20。

Part.2

活動時間： 12/15 維護後 ～ 12/31 23:59

活動條件：

1.「2019/11/13 00:00 ~ 2020/05/31 23:59」 期間內有登入，之後在「2020/06/01 00:00 ~ 2020/11/09 23:59」 期間內未登入過的玩家。

2.分隊等級LV.10以上的玩家。

活動內容：

同時滿足活動條件1與活動條件2的玩家，於活動期間每日登入，天天都能從信箱獲得不同勤奮獎勵！5★角色直升6★就在彈指登入間！快來登入領取強力素材吧！

活動獎勵：

五星保底招募券、水藍咪西、銅、亞麻、五星彩虹咪西、各系耀晶片、大量米拉……只要每日登入就可以獲得多樣好禮喔！

注意事項：

※1 老手回歸活動Part.2獎勵信件保留期限為三日，未上線領取則自動作廢。

※2 活動時間及活動內容請依遊戲公告為準。

《英雄傳說：星之軌跡》感謝玩家一路上的大力支持，今後也將繼續帶來更多活動和驚喜，期待您一起來體驗專屬於軌跡系列的獨特魅力！更多週年慶詳盡活動請密切留意官方公告。

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