台中市警局第四分局民防中隊上月30日舉辦餐會，大墩民防分隊長鄭永和不滿女兒酒駕被黎明派出所上手銬移送法辦，把黎明所長林澤聰罵到掉眼淚，更進一步引發黎明民防中隊不滿，與大墩民防分隊隊員互嗆「有錢了不起嗎？」警方指出，鄭已向四分局請辭分隊長，四分局亦尊重他的意願，將從速核准他的請辭，並找適當的接任人選。

67歲的鄭永和財力佳，經營一家企業社與兩家禮品行；他於2015年擔任大墩民防分隊長，至今已5年，此分隊長職務沒有明確的任期限制，擔任分隊長等幹部，通常都是地方的中小企業老闆或公司負責人等，俗稱地方上的仕紳，平常均須捐助經費。

四分局表示，鄭永和分隊長在餐敘當天已公開宣布無意續任，分局尊重其個人意願，正依相關程序另覓適當人選中；當天爭執時分局長吳耀南也介入調解，並支持基層員警依法執法。鄭永和是現任行政院秘書長李孟諺的二姊夫。

(中時 )