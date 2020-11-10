美國總統候選人拜登在不斷斬獲選票，在喬治亞等決戰州翻盤的狀況下，入主白宮，而現任總統川普則多次在推特推文抨擊通訊投票舞弊重重，勝利被偷了，至今尚未承認敗選。對此，資深媒體人黃創夏則是在臉書曝光，「2021/01/20前之全球警戒」。

黃創夏今(10日)在臉書寫下，2021/01/20前之全球警戒，那就是「別讓川普不開心...」。貼文一曝光，掀起不少網友討論，有人說「川普怒了！等著瞧」、「四年來，民主黨都不承認川普，為什麼現在想期待川普承認拜登?」、「Errr...是誰最怕川普不開心？」

外媒分析稱，川普和他的支持者打算藉不斷在社群媒體上炒作並放大這些零散的問題，進而掀起更大規模的對於通訊選票的調查，最後在調查過程中做進一步的政治操作，拒絕承認敗選只是一種拖延戰術。另有政治評論家則擔心，川普在白宮這最後90天，可能像個「惡毒孩子亂搞」，送爛攤子讓拜登收拾。

然而，根據《紐時》評論，共和黨人一致保持緘默，顯示即便敗選，川普對共和黨及黨內高層仍有強大影響力，對許多共和黨大咖而言，川普不願接受大選結果讓他們陷入兩難，即便只是匆匆對拜登表達支持，看起來都像是和川普切斷關係。

(中時新聞網)