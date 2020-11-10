方志友日前錄Melody跟沈玉琳主持的TVBS《11點熱吵店》，分享「這是曖昧還是會錯意」的主題，透露曾有追求者每天問候她「早安」、「晚安」、「妳在幹嘛」，透過這種噓寒問暖的方式順利追求到她，而這個人正是老公楊明威，沈玉琳也分享，當初讓芽芽點頭答應交往的關鍵。

方志友在節目上透露，大學時期有個男同學常常送早餐給她，看到方志友在臉書發文討拍「生理期不舒服」，也立刻送熱可可關心，雖然一開始她覺得很貼心，但時間一長也慢慢覺得有點可怕，開始避不見面，她坦承現在想起來，會害怕應該就是因為對男方沒意思。

沈玉琳也回憶，當初和老婆芽芽曖昧了2個月，但礙於老闆身分，芽芽是他的助理，讓他不知道該如何進攻，但眼看再不表態芽芽就要被追走，才終於豁出去，某天兩人下班約吃火鍋，沈玉琳竟在芽芽把肉放進嘴裡的時候，直接脫口問說：「妳當我女朋友好不好？」

方志友分享和楊銘威的曖昧過程。（圖／TVBS提供）

芽芽當下錯愕地放下筷子說：「我考慮一下。」最後還是點頭答應，沈玉琳也說，好險當時有先下手，不然芽芽其實隔天就準備答應要跟另一個帥哥交往，剛好被他攔截下來，也讓Melody笑虧：「薑還是老的辣。」

(中時新聞網)