很多人都說，車是男人的第二個老婆；男人愛車，如同女人愛珠寶衣服精品包，無可厚非，不過，有一名網友在臉書社團轉發兩張照片，只見一台白色轎車車頂上，竟有一「子孫袋」，照片中更以文字「在陽台打砲你家的事，你們最好給拎北下來洗車！」

這名網友轉發兩張IG限時動態的照片，分享至臉書社團《爆廢1公社》，只見兩張照片中，一台白色轎車停在民宅旁，卻被「千萬子孫」袋攻擊，車頂無端出現一個用過的保險套，讓車主覺得相當不滿，並以髒話問候「子孫家長」。

仔細端倪照片，車頂上面還殘留白稠狀液體，車主將其拍下IG，並用文字附註「XX機X，會不會太誇張」、「在陽台打砲是你家的事，你們最好給拎北下來洗車！」而原PO也哭笑不得表示，「這位車主一定很火！」

照片曝光後，不少網友笑瘋歪樓留言「孩子們墜樓了？」、「棄屍現場！！！」、「這要趕快處理 乾了會黑掉」、「一個月後......白車懷孕了」、「我很認真看陽台有沒有裸人」、「射到飛」、「你喊一聲嘉明！就知道是那一樓了」、「好噁喔哈哈」、「天降騎精」。

(中時新聞網)