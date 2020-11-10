喜愛戶外運動的47歲王姓老師，去年開始感覺有心悸等不適症狀，且稍稍運動就喘吁吁，經藥物治療卻效果不彰，日前就醫深入檢查，發現其心室早期收縮且心房顫動，醫療團隊安排他接受心導管電氣消融術治療，過程中不須使用X光、風險較低，症狀已大幅改善。

亞洲大學附屬醫院心律不整醫療團隊醫師莊傑貿指出，心房顫動是常見的心律不整，根據2016年統計數據，全世界約有4000萬人有此問題，其主要症狀包括心悸、喘、疲倦，嚴重時可能造成中風、心衰竭或憂鬱等。

莊傑貿表示，心房顫動的治療方式可分為改善當下狀況但無法終止疾病惡化的心跳控制，或是可有效遏止心房顫動惡化與其症狀的節律控制，若以藥物長期治療難度高且可能產生副作用，通常建議利用導管電燒達到長期控制，效果為藥物的4至5倍。

以王男的情況為例，莊傑貿說，心電圖顯示他有心室早期收縮與陣發性心房顫動情況，且心臟舒張功能變差，若不積極治療，恐演變為永久性心房顫動；導管治療通常要使用大量X光輻射定位與監控，但因患者擔心輻射傷身，改以心臟內超音波或經食道超音波配合3D定位導航系統，減少X光透視。

王姓老師接受治療後，當天即感受到心悸情況完全改善。莊傑貿強調，以無輻射導管治療心律不整可減少癌化、基因突變風險，同時讓醫療團隊避免暴露於輻射環境中，一舉多得。

(中時 )