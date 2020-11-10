大陸女星劉亦菲外型空靈、氣質非凡，獲封「神仙姐姐」美名，不過她近年來飽受外界毒舌身材變化，從臉、手臂到腿都被放大檢視，10日PO出兩張健身照，以行動證明自己消瘦不少。

照片中，劉亦菲綁著all back馬尾，身穿素黑運動服，戴著藍芽耳機做單手平板支撐，姿勢相當標準，手臂的肌肉線條也很明顯，她表示：「哎喲喂幾個月以前，所以你們平板多久（我其實不穩定）」。

而另一張照片，她頂著素顏臉龐，身上僅有運動內衣，伸出手自拍，從鏡子反射的畫面中，劉亦菲除了有精實的臂肌，背部的肌肉線條也清晰可見，與過往被捕捉到的蝴蝶袖落差甚大，引起網友驚呼：「超級自律的神仙姐姐」、「這肌肉能把我睡到下不來床」、「健康身材比例」、「說好的不秀肌肉呢」。

劉亦菲積極健身，體態精實不少。（圖／微博@劉亦菲）

值得一提的是，照片中的劉亦菲臉部僅露出一半，自拍技術也被網友拿來討論，「不塊是你劉亦菲，這像素」、「她絕對是最不會自拍的女明星」、「打馬賽克專業者及糊圖高手」。

(中時新聞網)