由日本Happy Elements出品的女性向偶像養成手遊《偶像夢幻祭》自上線運營以來就一直有著居高不下的人氣。《偶像夢幻祭》不僅憑著精美的畫風、人氣一線聲優、精彩的故事劇情吸引了一大批忠實玩家，同時持續推出的漫畫、動畫、CD專輯、舞台劇、聲優見面會、全息投影演唱會等優質內容和活動，使IP影響力持續擴大。今年是《偶像夢幻祭》運營的第三年，稱《偶像夢幻祭》為二次元偶像養成遊戲的翹楚毫不誇張。

目前，Happy Elements公佈了《偶像夢幻祭》的續作、全新高品質3D模型音遊版的《偶像夢幻祭2》正在開發中的消息。《偶像夢幻祭2》將會沿用原班聲優，致力於持續給玩家提供精彩紛呈的遊戲之旅。同時與SEGA合作，打造全新3D模型，充分展現偶像魅力，使玩家可以享受偶像們的歌聲，同時體驗節奏音樂遊戲。除此之外，玩家還可以自由設置表演C位，欣賞偶像的Solo特別表演，全方位展示“偶像們的一切”。玩家和偶像們將有更深的互動，可以一同來譜寫嶄新的故事。

日本ios下載榜首

《偶像夢幻祭2》已經於9月22日開啟了事前登錄活動。玩家在FB、qoo等平台皆可參與。事前登錄達到一定人數將會有《偶像夢幻祭2》的鑽石、10連招募等超多豐厚獎勵哦！期待與你的相遇。

(科技)