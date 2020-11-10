馬光-ky(4139）公佈前三季財報！歸屬於母公司稅後淨利4,295萬元，EPS1.01元，創下歷年同期新高，且相較去年前三季虧損1,966萬元，營運已大見轉骨，狀況已見明顯轉佳。馬光表示，第四季進入產業旺季，單季的營運表現將可望優於前三季。

馬光今年前三季營運成長動能強勁，主要在於天津馬光前三季營收較去年同期增加7％，而獲利較去年全年的獲利成長將近三倍，主要由於天津馬光的一般醫保門診、自費門診及慢病管理業務均創佳績。

受惠民眾因擔憂疫情造成群聚感染，從大醫院轉診至社區診所人數明顯增加，天津馬光今年前三季一般門診業務年成長27％，其中高毛利的自費門診業務，包括牙科、中草藥及推拿等，自第三季起已恢復正常營運，單季門診業務年成長近2.5成；另外，在糖尿病慢病管理業務部份，則維持年增率約1成的穩健成長。公司預估隨著第四季進入門診的旺季後，天津馬光整體營運可望持續攀升，整體獲利將有機會較去年呈現倍數成長。

新加坡馬光部份，受到新冠肺炎疫情，第二季度時封城2個月，導致前三季新加坡馬光營收雖較去年同期減少13％，惟因政府因應疫情給予企業補助，其前三季獲利則創歷年同期新高，並交出年增132％佳績。

馬光表示，8月份新加坡馬光甫開業的第二家中醫婦幼專科診所，於開業第一個月即達成損益平衡，由於婦幼專科的專業門檻較高，營益率亦高於一般中醫門診，中醫婦幼專科診所將會是未來的拓展重點，第三家診所已確定將於12月正式開業，預期中醫婦幼專科診所占營收比重持續增加下，新加坡馬光未來的獲利成長表現可望高於營收成長性。

馬光10月合併營收8,342萬元，月增4％，今年以來均保持月成長表現，整體營運開始進入第四季門診業務旺季；由於傳統第四季是全年最高峰，加上天津馬光的雲端醫療業務可望於第四季正式展開，公司表示，未來營運成長動能無虞。

(工商 )