雲林縣大埤鄉公所10日舉辦大埤酸菜節記者會，活動現場請來八斗子海鮮餐廳阿鴻師料理各式酸菜美饌。（周書聖攝）

雲林縣副縣長謝淑亞大力推廣大埤鄉酸菜，現場將芥菜以鹽巴搓揉，學習製作道地酸菜。（周書聖攝）

雲林縣副縣長謝淑亞（右）與大埤鄉長林森寶（左）現場學習炒酸菜，香味撲鼻而來。（周書聖攝）

大埤酸菜節將於11月21日登場，雲林縣大埤鄉公所10日舉辦大埤酸菜節記者會，雲林縣副縣長謝淑亞到場學習如何製作酸菜、炒酸菜，香味撲鼻而來大家都說肚子餓了。大埤鄉公所還提供酸菜特色辦桌給民眾預定，1桌8道菜只要1000元，物超所值。

雲林縣大埤鄉今年芥菜種植面積達1千多公頃，約可生產50公噸酸菜，產量占全台8成以上。為強力推銷大埤酸菜，鄉公所特別請來八斗子海鮮餐廳阿鴻師現場以酸菜做出可口料理，桌面上美饌一字排開，雞湯、筍絲、蒸魚、豬蹄膀等都用酸菜入菜。

謝淑亞表示，大埤酸菜比德國豬腳配的酸菜好吃，只要吃牛肉麵一定要配酸菜，吃饅頭、稀飯都可以當配料，用途相當廣泛，是家家戶戶必備的食材。

大埤香酸菜爺爺蘇石川現場指導謝淑亞製作酸菜，將芥菜加入鹽巴慢慢搓揉直到水分析出；阿鴻師也指導謝淑亞炒酸菜，香味漸漸飄出，眾人皆呼架勢十足。

大埤鄉長林森寶強調，大埤酸菜節活動當天會有免費酸菜美食提供民眾品嚐，用酸菜結合料理凸顯酸菜在美食當中的重要性，將來要繼續把大埤酸菜行銷全台，甚至是全世界。

以酸菜入菜的辦桌料理為大埤酸菜節重頭戲，鄉公所推出限量50桌的超值料理開放民眾預定，一桌共有8道菜，內含芥菜雞、台式酸菜刈包、酸菜鴨肉湯、筍干蹄膀等，民眾可上大埤鄉公所官網報名，期限到11月16日截止。

(中時 )