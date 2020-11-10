國光客運今日宣布，1818台北中壢、1813台北基隆、1800中崙（市府轉運站）基隆3條路線，明日全部車資由蝦皮購物免費請客，來回最多可以省下112元至162元不等，至少可多喝一杯星巴克大杯美式。

明天是雙11購物節，以主打「免運」的網購平台「蝦皮」跨業結盟客運業，祭出雙11「免運費」招待搭車。國光表示，駕駛工時受主管機關嚴格控管再加上車輛調度等緣故，三條路線當天將維持最佳運能，僅適用首末班車營運時間內車次，發車時間依國光客運官網公告為準，搭乘旅客需使用電子票證上下車刷卡，一律扣款零元，以便統計人數後由蝦皮購物買單。

顧慮到尖峰時段運能有限，國光客運呼籲通勤族能按照平常上班交通習慣選擇相同交通工具，以免排隊久候耽誤打卡時間。至於非上班族乘客，國光客運建議分流於離峰時段搭乘；台北端民眾可反向搭乘來趟「中壢小旅行」或「基隆小旅行」，早上由台北出發並於傍晚返回。

國光客運統計，三條路線當天往返班次超過600班，總共提供近2萬5000個座位。國光表示，這三條路線平日皆屬通勤路線，早晚尖峰時段平均載客數維持在八至九成左右，運能接近飽和狀態，一旦太多乘客為省錢而改變原本交通習慣，很可能排擠原本通勤的旅客，國光客運提醒兩地通勤族要預留更充裕排隊等候時間，至於一般乘客則分流於上午九時至下午五時離峰時段搭乘。

(中時 )