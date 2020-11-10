科際精密(4568)公布第3季財報，在咖啡機產品出貨創高，加上醫療及車用產品出貨持續增溫，單季營收創高，獲利也以0.66億元創歷史新高，每股盈餘2.25元。

該公司第3季合併稅後淨利0.66億元，年成長60.09％，累計前3季合併稅後淨利1.19億元，年增4.77％，每股盈餘4.02元，上半年受疫影響的進度，在第3季不但追平且超前去年同期。

進入第4季傳統淡季，業績表現雖不如第3季旺季表現，但該公司持續有新產品及新市場運用提升整體營運規模，10月合併營收為1.04億元，年成長23.85％，淡季單月營運具以往旺季單月水準。

展望2021年，家電市場在咖啡機產品持續成長、醫療新產品量產及車用氣動舒適系統滲透率持續提高，各應用市場亦將有不同的產品推出及量產，加上越南廠將於明年上半年度加入生產行列，將持續推升公司營運成長。

(時報資訊)