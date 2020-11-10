預計2020年底通車的台中捷運綠線，總共有3站為雙鐵共構車站(鐵路+捷運)，包括原本就是台鐵車站的大慶與松竹兩站以及高鐵台中(烏日)站，房價漲幅都在18%以上，漲勢相較其他雙鐵共構車站更為明顯，目前大慶站每坪為19.5萬元，松竹站則為18.7萬元，烏日站則為每坪16.3萬元。

台中大慶站鄰近中山醫學大學、附近還有公園綠地與愛買等量販店，有巢氏房屋中山醫加盟店店長陳永祥指出，大慶站是相當成熟的生活圈，受惠於捷運即將通車，近期確實有不少新建案，買氣也持續成長。

他表示，這一帶買房主力是首購族、及大學生家長，兩者都青睞2或3房、含車位的房屋，目前以總價600至700萬的物件最為搶手。另外，大慶車站周邊預售屋價格已經來到每坪25萬元左右，中古屋也接近2字頭關卡，如果想鎖定更親民房價，陳永祥建議可往距離大慶站騎車10分鐘內的美村商圈、工學商圈尋找。

至於松竹站周邊房市，有巢氏北屯機捷南興加盟店店長張志豪表示，由於捷運通車和好市多即將進駐，之前還有容積率獎勵，所以過去2年有一波推案潮，近期則相對趨緩。考量松竹站未來雙鐵共構的便利性，距離舊市區車程也只需3-5分鐘，房價與建案品質比市區來得實惠，購屋需求相對穩定。

張志豪提到，此區域中古屋屋齡通常介於18至30年，釋出物件也不多，加上需額外準備翻修費用，因此許多購屋族已將目標轉向預售或新成屋，並以正2或3房、總坪數適宜的物件為重點，房價已逐步往每坪30萬元靠近，假設有預算考量，就得多考量不同物件。

(時報資訊)