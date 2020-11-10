新冠疫苖開發出現令人振奮的進展，帶動航空、鐵道與百貨公司等重啟經濟股大漲，周二日經指數再度刷新近30年高點。

美國輝瑞藥廠宣布，初期試驗結果顯示其新冠狀病毒疫苖的防護力超過9成，受此激勵，隔夜歐美股市全面大漲。

投資人轉進疫情爆發後受到重創的價值型股票，同時拋售網路服務商與遊戲公司等居家防疫受惠股。分析師表示，隨著情勢越來明朗，投資人也越來越樂觀。

周二日經225指數收漲0.26%，為24,905.59點，盤中一度刷新1991年6月來新高。東證一部指數收漲1.12%，為1,700.80點。大盤成交值暴增至4.075兆日圓，創下5個月來新高。

全日空（ANA Holdings）飆漲18.06%，東日本旅客鐵道、西日本旅客鐵道、東海旅客鐵道等三大鐵路公司全面大漲約15%。

連鎖百貨公司業者J.Front Retailing漲15.6%，三越伊勢丹控股漲13%，東京迪士尼度假村公司OLC漲6%，股價站上新高。

東證價值股指數漲3.2%。受惠於美國公債殖利率大漲激勵，保險股飆升6.63%，銀行股漲3.92%。在經濟可望全面復甦的預期帶動下，鋼鐵股等其他「舊經濟型」類股亦走高。

網路與遊戲股失去吸引力，Z Holdings跌7.6%，醫療服務平台業者M3跌7.3%，萬代南夢宮控股跌8.10%，任天堂跌4.5%。

Mothers新創股指數下挫6.4%，創下8個月來最大跌幅。

(時報資訊)