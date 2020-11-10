仲琦(2419)今(10)日舉辦法人說明會，累計前三季每股盈餘0.54元，展望後續，仲琦樂觀以對，預計第四季營收在全球疫情未能有效控制下，需求將延續，也對帶動業績持續成長。

仲琦累積前三季合併營收為70.03億元，歸屬於母公司之稅後純益約為1.74億元，較去年同期稅後純益約為1.48億元、年成長18%，每股盈餘為0.54元。

仲琦表示，隨著全球新冠疫情持續延燒，居家上班的模式已成為生活型態的主流趨勢，消費者對上網和頻寬速度的需求大幅提升，自第二季末開始公司陸續接獲以11ac WiFi 5和11ax WiFi 6無線為主的Gateway和Router訂單，包含美國、加拿大系統運營商及世界知名衛星公司。

仲琦第三季在這些急單的加持之下，滿足客戶需求的同時也讓業績增溫，為因應美國對大陸徵稅，仲琦於去年6月在越南設廠，在疫情之下該廠仍於今年7月正式順利量產，目前已經能夠達到每個月三十萬台以上的產能，足以滿足北美客戶的需求。

另外，仲琦表示，在新產品的開發也有成果，WiFi 6 Cable Gateway 已認證通過，配合雲端和APP的整合提供客戶全新的使用體驗，也得到市埸的正面回應。加上越南廠生產效率持續穩定進行，未來營運展望樂觀以對，預計第四季營收在全球疫情未能有效控制前會有持續性的成長。

(時報資訊)