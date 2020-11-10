英國雇主在第三季作出創紀錄的員工解雇數量，並讓失業率彈高。英國統計辦公室周二的數據顯示，在財政部長桑納克(Sunak)新近提出刺激方案之前，勞動市場已經快速下滑。

在截至9月底的季度裡，英國雇主解雇了31.4萬名工人，遠高於第二季的18.1萬人。

第三季失業率為4.8%，同於路透調查，然為自2016年底以來近四年的季度失業高點。雖然周一媒體報出輝瑞開發新冠疫苗，有效性達九成，但英國民眾仍要受苦數月。

經濟學家Gregory分析，九月的失業率從八月的4.5%飆高到4.8%，顯示此前的削減休假(補貼)計畫已經出現影響，隨著第二波疫情扭轉了之前復甦態勢，失業率也許在明年會爬升到9%。

第三季就業人數減少16.4萬人，遠高於路透調查的14.8萬人。

英國央行在上周曾預測英國到今年底失業率將來到6.3%，並在明年第二季攀升到8%的高峰。

財政部長桑納克在上周末擴大了休假方案，將為暫時解僱工人提供80%補助，並將持續到明年三月。

英國央行預計在英國二次封鎖當中，有550萬名工人需要政府支援，較十月預估的200萬名更高。

(時報資訊)