我單身我驕傲！11月11日起至11月30日止，週一至週五，圓苑餐廳及金龍餐廳各推出11道主廚精選特製點心料理，單身驕傲價每道只要111元。多道廣受賓客喜愛的點心料理如：金龍臘味蘿蔔糕、明蝦干燒賣、圓苑小籠湯包、絲瓜蝦餃等知名點心料理皆參加活動。讓你單身月不再孤單，有圓山大飯店的美食陪伴，一樣過得盡興精彩。

此外，迎接雙11光棍節，圓山大飯店推出限時1800快閃住房專案，精緻無窗客房單人入住只要1800元、雙人入住也只要3500元，凡於12月30日前入住，每位加贈圓苑餐廳紅燒／清燉牛肉麵乙碗。此限時優惠將於11月11日11點11分起開放48小時內訂房。雙11當天早上10點，圓山大飯店也將在官方FB粉絲團上直播與粉絲互動，參加直播即有機會獲得指定住房專案現折1,111元以及圓山大飯店貼心準備單身必備大禮包等優惠好禮。

圓苑餐廳週一至五推出「點心 111 專案」，腐皮海鮮捲(2 捲)、文思豆腐羹(位)、宋嫂魚羹(位)、絲瓜蝦餃(5 粒)、素什蒸餃(5 粒)、蟹殼黃(3 粒)、美味春捲(3 條)、小籠湯包(5 粒)、芒果奶酪／每位(冷) 、杏仁豆腐／每位(冷) 、桂圓腰果糊／每位(熱) 、臘味蘿蔔糕 (限午餐) ／3 片、鮮肉春捲(限午餐) 、香酥芝麻球(限午餐) ／3 粒、豉汁蒸排骨(限午餐)、明蝦干燒賣／3 粒、七彩海棠果／3 粒、時菜牛肉丸／3 粒、紅蓮燉雪耳／每位、紫米珍珠露／每位、傷心酸辣粉／每位、黯然消魂飯／每位，統統111元。

(中時 )