興櫃餐飲公司乾杯(1269)10月自結合併營收2.74億元，較去年同期2.47億元，年增10.99％，累計1月至10月自結合併營收22.5億元，為歷史第三高。主因為今年中秋大檔落在10月，比較基期不同，帶動10月業績攀升為歷史同期新高，倘若將去(2019)年底出售子公司乾杯速食100％股權從營收中扣除，成長更顯強勁。

10月受惠於中秋、雙十連假效應，台灣事業燒肉業態掌握烤肉商機，旗下燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「和牛47」皆加開營業時段、推出節慶套餐搶客，活動期間中秋套餐更熱銷超過一萬份，加上老乾杯信義店於10月8日改裝開幕，以全新的面貌吸引饕客入店，使連假期間來客爆滿；同時入秋天氣轉涼，火鍋用餐需求攀升，「黑毛屋本家」、「黑毛屋」以「秋蟹」、「柚子」等當季食材推出季節鍋吸客，熱銷超過6,000份，成功吸引消費者嘗鮮，加上海外事業受惠內需市場，貢獻穩定營收，帶動10月營收雙位數成長。

乾杯會員KANPAI GO！CLUB整合線上線下事業，推動LINE官方帳號會員點數機制、回饋消費者，每消費滿100元回饋1點KANPAI POINT、積點無上限，每1點KANPAI POINT等於1元，可享「現金折抵」及「餐點超值兌換」等優惠，自9月15日上線受到消費者歡迎，超前達成年底60,000會員數目標。並持續推出會員限定的獨有好禮、案型，打造會員的專屬感。

展望後市，11月進入各大百貨周年慶，乾杯集團全台分店已達31家，多數布局於百貨商場，有望受惠百貨周年慶商機。接續迎來聖誕、跨年、尾牙等聚餐商機，乾杯集團將陸續推出冬季新菜、聖誕跨年方案吸客，期望多重努力下拉抬營收，彌補上半年不足。

(中時 )