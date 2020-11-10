陸美科技競爭隨著川普而起，但在拜登勝選2020年美國總統大選後，外界評估這場競爭不會停止，北京當局在十四五規劃當中也透露，加強大陸科技產業實力將成重要目標。但目前來看，華為禁令、中芯國際限制出口等措施都還沒有要放鬆的跡象，對此，南韓記憶體大廠SK海力士積極布局大陸晶圓代工市場。

SK海力士上月才花費90億美元(約2592億元新台幣)收購美國半導體巨頭英特爾NAND Flash及存儲業務。這項收購案包括NAND Flash的固態硬碟（SSD）業務、NAND Flash部件及晶圓業務，以及英特爾在中國大連的NAND Flash晶圓廠，都將出售給SK海力士，英特爾則是保留供應資料中心記憶體的Optane業務。

在陸美貿易戰爆發後，北京當局意識到半導體自主的重要性，隨即扶持大量陸企進入半導體行業，根據大陸國務院今年早些時間公布資料顯示，2019年大陸半導體自給率達30%，但離2025年大陸半導體自主化70%，還有很大一段距離。

此外，大陸電信設備巨頭華為2019年遭到美國商務部列入實體清單，今年更切斷華為產品所需晶片來源，雖在選前開放AMD、英特爾、SONY以及豪威等企業恢復供貨，但高通、聯發科以及等廠商仍在等待美國政府放行，而且也不能出貨5G相關產品的零組件。

大陸晶圓代工龍頭中芯國際也在9月底坦承，遭美方列入出口管制，美國半導體生產設備商也無法出貨，雖然獨家供應EUV光刻機台的ASML不屬於該範疇，但除原本就能繼續供應DUV機台之外，EUV機台早在2018年底就受到遵守《瓦聖納協議》，須等待荷蘭政府審核出口許可才能放行，外媒透露是受到美方出手才受限制。

據韓媒 《BusinessKorea》 報導， SK 海力士在收購英特爾NAND Flash業務後，積極布局大陸晶圓代工市場，將旗下負責該業務的SK Hynix System IC，將南韓清州的晶圓代工設備出售給SK 海力士與陸資合資的企業，總金額達1,942 億韓元(約46億元新台幣)，占該公司總資產近30%，增加該公司大陸市場部署。

SK Hynix System IC於2017年成立，並在2018年與大陸無錫政府的投資公司 WIDG 建立合資企業，2020年第1季成立晶圓廠，預計 2020 年底開始量產。報導指出，SK Hynix System IC 清洲 M8 產線8吋晶圓產能全數移至大陸，利用設些出售的設備，擴增12吋晶圓廠產能，發展圖像感測器晶片業務。

(中時新聞網)