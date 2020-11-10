衛福部因長期漠視委辦，或以補助辦理法定社會服務，未合理計算經營成本等，去年遭監察院糾正。監察院今天表示，由於衛福部未根本解決，監院要求衛福部長陳時中赴監院接受質問，當天多名監委反映，公私立兒少機構的安置費懸殊，導致社工流動率高，陳時中則應允，將對有多重需求，困難照顧的兒少建立分級分類制度。

監委王幼玲、田秋堇去年2月提出的調查報告指出，社工身處高壓工作環境，但勞動條件不佳，常加班卻沒有加班費，使服務弱勢民眾的社工，反成為弱勢的一群。監委批評，國家承擔照顧弱勢的工作，責無旁貸，卻因為要節省成本，轉嫁責任給委外補助團體。

調查報告提到，衛福部漠視地方政府對委託社福團體辦理法定社會服務的經費，長期以來，未合理計算人事及行政經營成本，尤其保護性業務的兒少安置，是多重需求司法、社福兒少最後的處遇場所，需要高度人力投入，但委託經費卻不符成本，人事經費更是杯水車薪。

因此監委提案糾正衛福部，並請行政院督促改進。監察院今天表示，對於糾正事項，雖有部分改善，但並未根本解決，衛福部長陳時中、政次李麗芬於11月5日率該部保護服務司司長、社會及家庭署署長及相關主管人員到監院接受質問。

會中多位委員強調，強制安置的兒少多遭遇重大困境，人生起步即較其他兒童更為坎坷，有複雜多重的需求，需要高密度及專業支持，兒少機構已經是他們最後的安置場所；照顧這些弱勢兒少是政府法定職責。

監委指出，公立的三所公辦兒童之家，僅能安置400多位兒少，安置費用每位4萬元至5萬5千元，另外2877名安置於民間的兒少教養機構，安置費用每位僅3萬3千元，公私立機構差距懸殊，導致社工及工作人員不足、待遇低、流動率高，造成安置兒少照顧品質不佳，最後受害的，還是被照顧的兒少。

監委也請衛福部重新計算安置的合理成本、依照安置兒少不同的照顧需要，建立分級分類制度，確立機構的照顧能量，建立應有的照顧標準，不因所處縣市財政寬裕與否，而遭到差別待遇。

陳時中聽聞後表示，社會福利業務是地方自治事項，會在公私協力、地方及中央合作的精神下，重新檢視安置的成本，並對有多重需求、困難照顧的兒少建立分級分類制度。

監察院內政及族群委員會則要求衛福部要有規劃期程，將會持續追蹤改善進度。

(中時 )