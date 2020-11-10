王品集團公佈10月自結營收，兩岸合併營收14.4億元，創王品集團同月歷史新高，較去年同期成長18.03％。其中台灣事業群繳出9.3億元的成績，破同期歷史紀錄，年增率23.81％，這是王品自5月份以來，連續第6個月改寫同期新高，主要受惠中秋、國慶連假帶動聚餐意願，加上第二波「滿兩百送一千」振興活動策略奏效，已發出近200萬張「王品振興分享券」，帶動營收成長。

大陸事業群營收5.1億元，年增8.79％，突破疫情前水準，主要是大陸疫情趨緩、加上10月長假效應，民眾消費意願增強，餐飲市場逐漸暢旺。

王品集團審慎樂觀看待第四季餐飲發展，尤其是冬季鍋物市場需求，在六都積極布局、加速展店，「青花驕」將於11／17在光復南路開出第5間門店；「和牛涮」自2月份開幕至今，一位難求，預計年底前展店3間，插旗台中北屯、台北林森北、新北板橋；「聚北海道昆布鍋」也將在台中開出2間新型態店。

秉持「從餐桌延伸到家庭、辦公桌」的發展理念，王品集團積極研發適合各種零售通路的產品，「青花驕」以「經典麻辣鍋底」進入量販龍頭，在網路掀起討論熱潮，緊急追加。「12MINI」與萊爾富獨家合作，推出兩款聯名鮮食，包含門店人氣王「特製功夫沙茶鍋」與隱藏版「義式番茄雞胸湯沙拉」，單月銷售可望突破六萬碗。

在全聯超過千家門店上架的「丸子三兄弟」、「鍋底四姊妹」，以兩大暢銷品牌「石二鍋」、「聚北海道昆布鍋」四款經典鍋底，及最受消費者喜愛的芋香貢丸等三種火鍋料，讓你宅在家也能吃好鍋。

「Su／food」與7-11合作推出「外送店取」餐盒，主打當天現做的健康餐盒，共有4種口味：「爐烤牛肉」、「香煎鮭魚」、「嫩烤豬里肌」、「嫩煎雞胸」，推出一個月，迅速躍升「超商人氣聯名美食」。

延續第一波振興活動熱度，王品乘勝推出「振興五倍送 滿$200送$1,000」，11／30前到王品集團全品牌餐廳用餐，每筆消費金額滿200元，即送10張百元面額「王品振興分享券」，將派發至「王品瘋美食APP」。下次用餐單筆消費滿500元即可折抵一張、消費滿1,000元可折抵兩張，以此類推。更加碼業界最狂「月月抽股票」，將從每月兌換名單中抽出三位幸運兒，頭獎送出王品(2727)股票一張之等值現金，另抽出600名粉絲獲得王品集團888元抵用券，連抽三個月將送出近250萬元好禮。

(中時 )